Participantii la o reuniune a OPEC+ au decis sa continue ca mareasca treptat livrarile cu 400.000 de barili pe zi in fiecare luna. Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a declarat joi intr-o conferinta de presa: ”Decizia a fost luata anterior, de a creste productia cu 400.000 (barili pe zi) in fiecare luna si subliniez in fiecare luna, pana la sfarsitul anului 2022. Astazi a fost reiterata decizia de a mentine actualii parametrii.” Intrebat de ce grupul nu isi mareste nivelul productiei, in pofida plangerilor si solicitarilor consumatorilor de petrol precum SUA, India si Japonia, Novak a…