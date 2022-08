Stiri pe aceeasi tema

- Grupul OPEC+, compus din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori de titei, a decis miercuri o majorare nesemnificativa a productiei, in pofida recentei vizite efectuate de presedintele SUA, Joe Biden, in Arabia Saudita, in incercarea de a convinge liderul OPEC sa pompeze…

- Cele 23 țari membre ale OPEC+ (producatoare de petrol) au decis miercuri, in cadrul reuniunii lor de la Viena, o creștere a producției lor zilnice de petrol de doar 100.000 de barili. Ele manifesta o mare prudența din cauza riscului unei recesiuni economice mondiale, insoțita de o scadere a cererii…

- Arabia Saudita a anuntat ca isi va creste productia de petrol la 13 milioane de barili pe zi, de la 10 milioane, dupa vizita presedintelui Joe Biden in regat, potrivit Business Insider. Printul mostenitor Mohammed bin Salman a precizat insa ca asta e tot ce va face.

- Biden vrea sa-i convinga pe arabi. Președintele SUA este intr-un turneu in Orientul Mijlociu, iar punctul cel mai important al vizitei va fi in Arabia Saudita. Planul lui Joe Biden include negocieri cu Arabia Saudita pentru a crește producția de petrol, in așa fel incat cererea de pe piața sa fie satisfacuta,…

- Grupul austriac OMV va continua producția de petrol și gaze naturale, in contextul embargoului decis de UE pentru livrarile de energie din Rusia, potrivit anunțului directorului general al companiei, Alfred Stern, scrie cotidianului Kurier.