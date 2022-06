OPEC+ a decis joi să mărească peste aşteptări producţia de petrol în iulie şi august; preţurile petrolului au urcat cu circa 1% OPEC+ va creste productia cu 648.000 de barili pe zi atat in ​​iulie, cat si in august, anticipand sfarsitul reducerilor istorice de productie implementate de OPEC+ in timpul crizei pandemiei de Covid. Grupul a returnat incet cei aproape 10 milioane de barili de petrol pe zi pe care a acceptat sa-i retraga de pe piata in aprilie 2020. In ultimele luni, productia a crescut intre 400.000 si 432.000 de barili pe zi in fiecare luna. Preturile petrolului au inversat pierderile timpurii in timpul tranzactiilor de la mijlocul diminetii si au continuat sa creasca in timpul sesiunii. Pretul petrolului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

