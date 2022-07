Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului Brent a scazut cu2.95, sau cu 2.6%, la 111,70 dolari pe baril, la ora 16:43 GMT (19:43 ora Romaniei), iar in timpul tranzactiilor a coborat pana la 107,03 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din 19 mai. Cotatia petrolului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 3,15…

- OPEC+ va creste productia cu 648.000 de barili pe zi atat in ​​iulie, cat si in august, anticipand sfarsitul reducerilor istorice de productie implementate de OPEC+ in timpul crizei pandemiei de Covid. Grupul a returnat incet cei aproape 10 milioane de barili de petrol pe zi pe care a acceptat sa-i…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 2,41 centi, sau cu 2,4%, la 109,52 dolari pe baril, la ora 16: 05 GMT (19:05 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 2,5 centi sau cu 2,2%, pana la 109,85 dolari pe baril. Pretul petrolului Brent a inchis marti sub…

- Preturile s-au retras ulterior, usor, dupa ce Reuters a scris ca, potrivit unor surse, administratia presedintelui american Joe Biden va autoriza marti compania petroliera americana Chevron sa negocieze cu guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, ridicand temporar interdictia asupra unor astfel…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu aproximativ 4-, in conditiile in care preturile benzinei din SUA au atins un maxim istoric, pietele bursiere au crescut vertiginos, dar si in contextul temerii ca aprovizionarea ar fi mai dificila daca Uniunea Europeana va interzice petrolul rusesc, dupa ce…

- Pretul titeiului Brent a scazut cu 5,92 dolari, sau cu 5,3%, la 106,47 dolari pe baril, la ora 17:06 GMT (20:06 ora Romaniei). Cotatia titeiului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americanp, a scazut cu 6,16 dolari, sau cu 5,6%, la 103,61 dolari pe baril. Ambele contracte au castigat…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,43 dolari, sau cu 1,3%, la 112,31 dolari pe baril pana la ora 16:18 GMT (19:18 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a urcat cu 1,50 dolari, sau cu 1,4%, la 109,77 dolari pe…

- Amplificand presiunile de aprovizionare provocate de sanctiunile asupra Rusiei, National Oil Corp din Libia a declarat luni ca ”un val dureros de inchideri” a inceput sa loveasca instalatiile sale si a declarat forta majora la zacamantul petrolier Al-Sharara si alte exploatari. ”Cu oferta globala atat…