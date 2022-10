Stiri pe aceeasi tema

- Recolta de cereale a Ucrainei in acest an ar putea totaliza doar 54,1 - 55,7 milioane de tone, fata de nivelul record de 86 milioane de tone, din cauza invadarii tarii de catre Rusia, care a provocat reducerea suprafetei cultivate, au estimat analistii companiei de consultanta APK-Inform, transmit Reuters…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor din Germania au inregistrat, in luna august, cea mai mare crestere din istorie, atat de la o luna la alta cat si in ritm anual, pe fondul exploziei preturilor la electricitate, ceea ce creste sansele ca inflatia de baza sa-si continue tendinta ascendenta,…

- Gigantul energetic rus Gazprom a inregistrat in primul semestru din 2022 un profit net record, de 2.500 miliarde de ruble (41,75 miliarde de dolari), iar Consiliul sau de Administratie a recomandat distribuirea unor dividende intermediare, transmite Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu…

- Guvernul Insulelor Solomon a informat Statele Unite ca va impune un moratoriu privind intrarea in porturi a navelor militare, a anuntat marti ambasada americana la Canberra printr-un comunicat preluat de Reuters.

- Președintele Joe Biden a promulgat marți o lege prin care acorda subvenții de 52,7 miliarde de dolari producatorilor de cipuri din SUA. Astfel se urmarește sporirea producției de semiconductori și intensificarea cercetarii in domeniu, pentru a face Statele Unite mai competitive in raport cu China, relateaza…

- Kremlinul avertizeaza, marti, Statele Unite ca timpul se scurge in ceea ce priveste negocierile pentru inlocuirea tratatului de reducere a armelor nucleare New START si ca daca acesta expira in 2026 fara o inlocuire, securitatea mondiala va fi slabita, relateaza Reuters.

- Iranul are capacitatea tehnica de a produce o bomba atomica, insa nu a decis deocamdata sa faca acest pas, a declarat duminica un consilier de rang inalt al ayatollahului Ali Khamenei, liderul religios de la Teheran. Kamal Kharrazi a sustinut, intr-un dialog cu serviciul in limba araba al televiziunii…

