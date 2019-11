Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Nicolae Robu a declarat, vineri, ca a castigat definitiv in instanta procesul intentat de Oficiul pentru Protectia Consumatorilor (OPC) Timis in dosarul "Ghilotina 1", privind taierea cablurilor...

- Totul a pornit in luna martie, cand edilul-șef a chemat echipele STPT sa taie firele care atarna pe stalpii de la Podul Mihai Viteazul. Intr-un exercițiu de imagine, primarul Nicolae Robu și-a pus casca de protecție pe cap, cu ajutorul directorului STPT Nicu Bitea, a urcat chiar el intr-o…

- Zambete largi printre membrii PNL Timiș care, avandu-l in frunte pe primarul Nicolae Robu, au așteptat primele rezultate ale exit poll-ului. Rezultatul scontat a fost intampinat cu cateva secunde in care, printre aplauzele largi, liberalii i-au strigat numele candidatului pe care il susțin: „Iohannis!…

- Mașinile nu au putut circula din nou peste Podul Eroilor incepand de ieri, așa cum anunța Nicolae Robu, saptamana trecuta. Acest lucru nu a fost posibil din cauza ploilor, a susținut primarul Timișoarei, astazi, in cadrul unei conferințe de presa. Totuși, conform edilului-șef, astazi, in jurul orei…

- Primaria Timisoara a castigat recursul in cazul atacarii in contencios administrativ, de catre Prefectura Timis, a hotararii Consiliului Local Timisoara prin care se prelungea valabilitatea PUG. Muncipalitatea a beneficiat de decizia judecatorilor, care au acuzat un viciu de procedura, adica depunerea…

- Nicolae Robu refuza sa comunice cum anume va raspunde șefa Serviciului Resurse Umane, Rodica Aurelian, cea care iși “asumase” corectitudinea instalarii... The post Sentința definitiva in cazul impostorului angajat de Primaria Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Se fac noi pași astfel incat pe strazile Timișoarei sa circule și tramvaie moderne de mari dimensiuni. Nicolae Robu a anunțat ca recent a fost dat ordinul de incepere pentru demararea fabricației noilor garnituri. Va reamintim ca licitația privind achiziționarea de tramvaie noi de catre Primaria Timișoara…

- In acesta dimineața, la Tribunalul Gorj, s-a judecat un nou termen in procesul deschis de Ion Ciocea, primarul de Bustuchin, impotriva PSD, pentru anularea efectelor actului administrativ, emis Prefecturii, prin care acesta ar ramane fara mandatul de edil local. Instanța de judecata a admis cererea…