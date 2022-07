In zadar se incearca apelul la rațiune și conștiința. Toata spalarea asta de creieri și-a avut efectul. Mass media și-a facut treaba . Gata, exista doar Dodon&Co și Maia. Daca critici tradarea unora, te pun in tabara sorosista, daca critici incompetența și prostia altora te pun in cea dodonista, sorista, etc. Nu mai exista nimic. Ne-au imparțit fara acordul și voința noastra in Dodo&Co și Maia! Sa te crucesti nu alta! De 4 scrutine pur și simplu nu particip in turul 2, pentru ca nu am pentru cine vota și am spus asta și cu 2 ani in urma pentru Europa Libera. 30 de ani nu ma reprezinta nimeni in…