- Potrivit analistului politic Anatol Țaranu, statutul de neutralitate a condamnat Republica Moldova la subdezvoltare. Din cauza acestuia, investițiile in Republica Moldova sunt de trei ori mai mici decat in Belarus ori Federația Rusa, spune expertul economic Veaceslav Ionița. In opinia experților, R.…

- Economia rusa “are toate capacitatile necesare” pentru a finanta ofensiva militara, a declarat presei Dmitri Peskov. “Astfel de masuri nu vor avea niciun fel de impact”, a adaugat el, referindu-se la plafonarea pretului petrolului rusesc adoptata de Uniunea Europeana, tarile G7 si Australia pentru a…

- Vizita lui Kasim-Jomart Tokaiev are un ”obiecitv foarte politic si strategic”, subliniaza Palatul Elysee, si vizeaza o ”consolidare a relatiei noastre, amplificarea dialogului intr-un context dificil si pentru tarile din Asia Centrala”. Aceasta vizita are loc la mai putin de o saptamana dupa vizita…

- Cel puțin 88% dintre ucraineni cred ca țara lor va deveni un membru prosper al Uniunii Europene in decurs de 10 ani, potrivit unui sondaj publicat luni de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev, relateaza Reuters . Ucraina a solicitat aderarea la UE la scurt timp dupa ce Rusia a declanșat…

- Un proiect al mandatului de negociere al UE pentru summitul COP27 din noiembrie, vazut de Reuters, spune ca blocul celor 27 de tari intentioneaza sa-si actualizeze ”contributia determinata la nivel national” (NDC), contributia pe care fiecare tara o are la acordul de la Paris din 2015 pentru a preveni…

- ”Autoritatea Aviatiei Civile a Republicii Moldova a publicat o directiva operationala (…), care le interzice companiilor nationale sa efectueze zboruri in spatiul aerian al Rusiei”, a anuntat intr-un comunicat, publicat duminica seara, Air Moldova. ”Prin urmare, compania Air Moldova nu va fi in masura…