Se indrepta spre sala de fitness, alaturi de iubitul ei, fostul jucator de baseball Alex Rodriguez, cand paparazzi i-au surprins. Și n-ar fi fost nimic alarmant, daca ținuta sportiva a cantareței n-ar fi dezvaluit mai mult decat s-ar fi dorit. Jennifer Lopez, in drum spre sala Are o viața plina de activitați, iar sportul ii ocupa mare parte din timp. Pentru a fi mereu in forma pe scena, J.Lo nu face rabat de la orele petrecute in sala de fitness. Artista este des vazuta la sala Trufusion Gym, din Miami, unde se antreneaza alaturi de iubitul ei, Alex Rodriguez. Oops! Așa se face ca, ieri, paparazzi…