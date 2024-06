Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Manelista a explicat ce se intampla intre ea și Cristina Pucean. Cele doua au colaborat timp de mai mulți ani, dar la un moment dat s-a schimbat relația dintre ele. Cantareața a povestit detalii importante din trecut și care a fost motivul care le-a facut sa inceteze sa mai aiba proiecte impreuna.

- Doua generații de artiști din Republica Moldova s-au adunat ca sa ne faca sa simțim și sa cantam impreuna cu ei. Satoshi și Irina Rimes colaboreaza pentru prima data și lanseaza piesa ,,Bate, vantule”, o creație muzicala ce abordeaza teme precum instrainarea, dorul, originile și trecerea timpului. Piesa…

- Nelly Furtado colaboreaza cu Tove Lo și SG Lewis pentru “Love Bites”. Co-scris de Nelly Furtado, Tove Lo și SG Lewis și produs de SG Lewis, piesa este un imn de dans senzual care canalizeaza energia și evadarea ringurilor de dans și a seturilor de DJ live care au starnit inspirația lui Furtado. „M-am…

- „Let’s Dance (Volare)” colaborarea dintre Molella, Gamuel Sori și Minelli este un imn electronic molipsitor, conceput sa-ți ridice moralul și sa te puna in mișcare. Aceasta piesa vibranta imbina ritmurile moderne dance cu refrenul clasic și irezistibil al piesei „Volare”, creand o fuziune perfecta intre…

- “Cure For Lonely” este piesa electronica electrizanta ce a reieșit din colaborarea dintre VAMERO și Jost, care servește drept un remediu vibrant pentru singuratate. Cu batai pulsante și ritmuri contagioase, melodia captureaza esența evadarii prin muzica. Imbinand magistral melodii complexe cu linii…

- Camila Cabello colaboreaza cu Playboi Carti pentru “I LUV IT”. Noul single a fost scris de Camila și creat alaturi de producatorul executiv El Guincho (Rosalia, J Balvin, Billie Eilish) și coproducatorul Jasper Harris (Baby Keem, Jack Harlow, Roddy Rich). Pe masura ce așteptarea pentru muzica noua de…

- EMY Alupei, JUNO și DJ SAVA iși unesc forțele și aduc in playlisturi „Fraiere”, o piesa manifest pentru toți cei care și-au lasat inima in mana oamenilor nepotriviți. Cu muzica și versurile compuse de catre EMY Alupei alaturi de JUNO, Alex Mladin, DJ SAVA și Gabriel Stanoiu, „Fraiere” este o poveste…

- Eminem se pregatește sa lanseze un nou album, la patru ani de la cel mai recent. Marți seara (19 martie), Dr. Dre, 50 Cent și Snoop Dogg au fost invitați la Jimmy Kimmel Live!, dupa ce Dr. și-a primit steaua de pe Hollywood Walk of Fame tot in acea zi. In timpul interviului, trio-ul a... View Article