- Myanmar incalca o conventie mondiala care interzice armele chimice si ar putea detine un stoc de astfel de arme datand din anii 1980, au afirmat luni SUA, cu prilejul conferintei anuale a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), relateaza AFP.

- In fiecare an, incepand din 2005, in a treia duminica a lunii noiembrie este marcata Ziua mondiala de comemorare a victimelor accidentelor de circulatie. Tema propusa pentru 2019 este „Life is not a car part” („Viata nu e o parte a unei masini”), potrivit site-ului www.worlddayofremembrance.org, si…

- In etapa a 15-a din Liga a 2-a, FC Argeș s-a deplasat, sambata, la București, pentru meciul cu Metaloglobus. Formația argeșeana a fost insoțita și de un grup de suporteri, care au acuzat, dupa joc, ca jandarmii și organizatorii meciului nu i-au lasat sa intre cu un banner. Concret, pe banner-ul respectiv…

- Cateva mii de persoane au participat, miercuri seara, la un mars pe strazile Capitalei pentru a comemora patru ani de la incendiul din clubul Colectiv, in urma caruia 65 de tineri au murit. Unii dintre participanti au purtat bannere cu mesaje prin care cer demisia sefului DSU, Raed Arafat, potrivit…

- „ONU ramane cea mai importanta organizatie internationala , fondata in 24 octombrie 1945, dupa Al Doilea Razboi Mondial si are astazi 193 de state membre, iar intemeierea ei a constat din semnarea, de catre membrii fondatori, a Cartei Natiunilor Unite. Potrivit acestui document, ONU are misiunea de…

- Suntem astazi aici sa onoram adevarul prin amintirea sutelor de mii de evrei uciși, deportați, obligați sa paraseasca țara, lipsiți de drepturile și libertațile umane in timpul Holocaustului din Romania. Inainte de-al 2-lea Razboi Mondial, in Romania existau in jur de 800.000 de evrei. Dintre care,…

- Autoritati locale si judetene, alaturi de cateva zeci de localnici au comemorat, luni, in cadrul unui ceremonial militar si religios, cele 86 de victime ale masacrului din 9 septembrie 1940, comis de armata hortysta care a ocupat Ardealul dupa Dictatul de la Viena. Prima parte a manifestarii a avut…