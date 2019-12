Statele Unite au avertizat miercuri Coreea de Nord, in cursul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU organizate de Washington, impotriva oricarui nou test nuclear sau de rachete balistice intercontinentale, relateaza AFP. "Continuarea testelor de rachete balistice este profund contraproductiva", a subliniat ambasadoarea americana la ONU, Kelly Craft, indemnand Phenianul sa se angajeze in negocieri cu Statele Unite. In caz contrar, "va trebui sa fim pregatiti cu totii in Consiliul de Securitate pentru a actiona in consecinta", a adaugat diplomata americana, referindu-se implicit la posibilitatea…