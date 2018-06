Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat joi sanctiuni impotriva a sase traficanti de migranti din Libia; decizia este o premiera la Organizatia Natiunilor Unite, remarca AFP. Sanctiunile constau in blocarea conturilor bancare si interdictii de deplasare impotriva a patru libieni - printre care comandantul…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca "este deosebit de preocupat" de concluziile investigatiei Echipei Comune de Ancheta (Joint Investigation Team/JIT) a doborarii aeronavei malaeziene la bordul careia se aflau 298 de persoane care si-au pierdut viata, care include experti din Olanda, Ucraina,…

- Seful statului polonez a facut aceste comentarii in cursul unei vizite de cinci zile in SUA, inceputa miercuri.In calitate de presedinte al tarii care a preluat, la 1 mai, presedintia Consiliului de Securitate al ONU, Andrzej Duda a prezidat joi, la sediul din New York al ONU, o dezbatere…

- Conform datelor centralizate, in Germania sunt disponibile 893 de locuri de munca, dintre care 400 pentru manipulant bagaje, 200 pentru sofer manipulare bagaje, 52 pentru electrician, cate 50 pentru instalator, lacatus si sudor, respectiv 21 pentru sofer de camion. Pe lista se mai afla posturi…

- Potrivit datelor Administrației Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii europeni pun la bataie peste 1.200 de locuri de munca pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.255 locuri de munca…

- Autor: Adrian SEVERIN Prin forța lor distructiva armele nucleare sunt bune pentru șantaj iar nu pentru folosit. Cu o tradiție milenara in arta negocierii, asta a facut și Iranul. A speriat lumea cu programul sau nuclear; apoi a acceptat negocieri cu puterile lumii pentru punerea acestuia sub control;…

- Comunitatea internationala se afla marti in asteptarea deciziei presedintelui american Donald Trump referitoare la retragerea sau nu a SUA din acordul nuclear ce prevede o ridicare treptata si conditionata a sanctiunilor internationale impuse Iranului, in schimbul garantiei ca acesta nu se va dota cu…

- Statele Unite au blocat sambata un proiect de declaratie a Consiliului de Securitate al ONU care indemna la retinere in Fasia Gaza si cerea o ancheta asupra altercatiilor cu armata israeliana care au facut 16 morti de partea palestiniana, a facut cunoscut o sursa diplomatica, potrivit AFP. …