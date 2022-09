Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal intre mai multe persoane a avut loc pe o strada din orasul constantean Ovidiu, iar in urma conflictului un barbat si doua femei au ajuns la spital. Patru barbati au fost dusi la audieri in acest caz,m potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O banda de barbati inarmati a patruns intr-un studio unde se inregistrau videoclipuri muzicale si a violat opt ​​femei tinere care faceau parte din distributie, in apropierea unui mic oras din Africa de Sud, a anuntat vineri politia, citata de lalibre.be. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Botosaneanca Raluca Radu, sotia celebrului prezentator TV Mircea Radu, a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o masina pe o trecere de pietoni. Incidentul a avut loc joi, la Piatra Neamt. Femeia, alaturi de o alta persoana, in varsta de 66 de ani, incercau sa traverseze strada regulamentar, moment…

- In luna mai 2022 s-a inregistrat nasterea a 14.226 copii, cu 3.110 mai multi copii decat in luna aprilie 2022. Numarul deceselor inregistrate in luna mai 2022 a fost de 20.807 (11.012 barbati si 9.795 femei), cu 1.348 decese (584 barbati si 764 femei) mai putine decat in luna aprilie 2022, arata…

- Doi barbați și doua femei din Blaj, REȚINUȚI de polițiști dupa ce s-au agresat reciproc, in parcarea unui supermarket din oraș Doi barbați și doua femei din municipiul Blaj au fost reținuți de polițiști dupa ce s-au agresat reciproc, in parcarea unui supermarket din localitate. Potrivit IPJ Alba, la…

- La data de 9 iulie 2022, polițiștii de investigații criminale din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de doi barbați și doua femei din municipiu, care sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. In seara zilei de 7 iulie, in timp ce se aflat in parcarea unui supermarket…

- Un parfum de epoca se degaja din textele de promovare prime incercari de publicitate dedicate firmelor existente in Constanta: hoteluri, restaurante, drogherii, etc. Cele aproape 200 de pagini ale volumului "Constanta si Techirghiol, 1924: ghid ilustrat pentru vizitatori" ne poarta cu un secol in urma,…

- Opt persoane au fost arestate in urma un atac brutal asupra unui grup de femei intr-un restaurant din China, a anuntat sambata Politia, intr-un caz care a starnit furie cu privire la actele violente comise de barbati, relateaza Le Figaro.