ONU: Un membru al Căştilor albastre, ucis în nord-estul Mali (MINUSMA) Un membru al Castilor albastre in Mali a fost ucis si un altul grav ranit joi de o explozie in nord-estul tarii, a anuntat Misiunea Multidimensionala Integrata a ONU de Stabilizare in Republica Mali (MINUSMA), potrivit unui comunicat, relateaza AFP. ''In jurul orei 13:30 (locale si GMT) un vehicul al MINUSMA a lovit o mina sau un dispozitiv exploziv, la aproximativ 50 de kilometri de orasul Kidal. Explozia a dus la moartea unui membru al trupelor de mentinere a pacii. Un altul, grav ranit, a fost evacuat'', potrivit MINUSMA, care nu a precizat cetatenia lor. Un profesor din orasul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

