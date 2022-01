Stiri pe aceeasi tema

- Criza energetica, ce afecteaza intregul continent, nu a ramas fara un raspuns din partea Parlamentului European și a statelor membre. Zilele trecute a fost parafat un acord in ce privește inițiativa TEN-E (Trans European Network in Energy), la nivelul Parlamentului European și a statelor membre. Acest…

- Exodul minerilor Bitcoin din China in Kazahstan a contribuit la o criza energetica pe care președintele țarii din Asia Centrala și-a propus sa o rezolve cu energie nucleara. Ministerul Energiei din Kazahstan a atribuit minerilor bitcoin creșterea cu 8% a consumului intern de energie electrica…

- Creșterea economiei Romaniei, sub așteptari! Criza politica și valul 4 al pandemiei, principalele cauze. In trimestrul al treilea, economia Romaniei s-a dezvoltat sub așteptari, dat fiind faptul ca pandemia, majorarea prețurilor la energie și perturbarile intervenite in lanțurile de aprovizionare au…

- Romania nu mai are nevoie de inca o criza la cele trei pe care le traverseaza deja, precizeaza purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, care mentioneaza ca suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, initiata de AUR, nu reprezinta o solutie la aceste probleme. „Romania nu mai are nevoie de inca o…

- Deputatul PSD Marius Ostaficiuc, președintele organizației municipale a PSD Iași, a comentat nominalizarea generalului Nicolae Ciuca pentru a forma un nou guvern. In opinia sa aceasta nominalizare ar putea avea rolul de a atenua crizele in care se zbate țara in acest moment, dar considera ca soluția…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, le raspunde celor care cred ca a fost atras intr-o capcana și nu va reuși sa formeze o majoritate pentru un guvern nou: „Principala greșeala a politicienilor este ca au crezut mereu ca totul este despre ei”. Dacian Cioloș scrie, marți, pe Facebook, ca a primit sute de…

- Dacian Cioloș, desemnat de Klaus Iohannis pentru postul de premier, le raspunde celor care cred ca prin aceasta nominalizare USR a fost atras intr-o capcana politica, subliniind ca USR este al treilea partid ca numar de mandate parlamentare, dar singurul care a prezentat o soluție politica la criza…

- Dacian Cioloș, desemnat de Klaus Iohannis pentru postul de premier, le raspunde celor care cred ca prin aceasta nominalizare USR a fost atras într-o capcana politica, subliniind ca USR este al treilea partid ca numar de mandate parlamentare, dar singurul care a prezentat o soluție politica la…