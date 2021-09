Stiri pe aceeasi tema

- Afganistanul, tara deja foarte saraca, risca sa se scufunde si mai mult in saracie daca nu se actioneaza rapid, a declarat joi directoarea pentru Asia si Pacific a Programului de Dezvoltare al ONU (PNUD), Kanni Wignaraja, potrivit AFP. In prezent, 72% din populatie traieste sub pragul saraciei…

- Afganistanul, una dintre cele mai sarace tari, risca sa devina si mai saraca. Situatia ar putea deveni disperata, daca nu se actioneaza rapid, a declarat joi directoarea pentru Asia si Pacific a Programului de Dezvoltare ONU (PNUD), Kanni Wignaraja.

- "Ne confruntam cu o prabusire totala a dezvoltarii, care se adauga la crizele umanitara si economica. Suntem pe drumul unei deteriorari rapide si catastrofale a vietii celor mai vulnerabile persoane" din Afganistan, a declarat directoarea PNUD, facand referire la datele unui studiu realizat de instituția…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a plecat duminica spre Qatar in prima sa deplasare de cand talibanii au preluat puterea in Afganistan, in cautarea unui front unit cu aliatii, relateaza AFP preluat de agerpres. Bogatul emirat al Golfului este o placa turnanta a diplomatiei privind Afganistanul,…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, va organiza o reuniune la Geneva, la 13 septembrie, intre statele membre pentru a spori ajutorul umanitar acordat Afganistanului, a anuntat vineri purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric, noteaza AFP. In cursul acestei conferinte,…

- Intr-un interviu pentru Euronews , Antonio Guterres, secretarul general al Națiunilor Unite, s-a alaturat vocilor care cer grabirea vaccinarii. Apelul sau vine in contexul in care tot mai mulți guvernanți și epidemiologi atrag atenția asupra unui potențial val 4 la toamna, dupa raspandirea variantei…