- Coreea de Nord a afirmat joi ca nu va angaja discutii cu Seulul in situatia actuala si i-a calificat pe responsabilii sud-coreeni drept 'ignoranti si incompetenti', la o zi dupa ce Phenianul a anulat o intalnire la nivel inalt intre cele doua tari, informeaza AFP. Dupa luni de apropiere si de destindere…

- Deplasarea liderului nord-coreean Kim Jong Un in Singapore pentru convorbiri cu presedintele american Donald Trump presupune o serie de provocari de ordin logistic, incepand cu transportul cu o aeronava din epoca sovietica al liderului de la Phenian, al limuzinei sale si a zeci de membri ai dispozitivului…

- Summitul istoric dintre Coreea de Nord și SUA va avea loc in Singapore, potrivit The Guardian , care citeaza CNN. Intalnirea cu Donald Trump "ar fi o intalnire istorica" și un "prim pas excelent in promovarea dezvoltarii pozitive in peninsula coreeana și construirea unui viitor frumos", a declarat…

- Asteptarile SUA si ale Coreei de Nord privind denuclearizarea, in perspectiva summit-ului dintre presedintii Donald Trump si Kim Jong-un, par sa fie fundamental diferite, dupa ce in acelasi document in care anunta oprirea testelor nucleare, liderul de la Phenian spunea ca arsenalul nuclear va fi…

- Chung Eui-yong, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, a plecat joi la Washington pentru a se intalni cu omologul sau american John Bolton, a anuntat un responsabil de la Seul, unde exista temeri cu privire la intransigenta noului consilier pe probleme de securitate…

- Informatia transmisa a aparut in spatiul public trunchiata, din diferite surse, fara amanunte si fara sa fie precizata o data anume. Practic, informatiile oficiale nici nu au existat. Potrivit agentiei Kyodo, Kim Jong-Un probabil a fost transportat cu un tren special, prin provincia chineza…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong Ho, sosit joi intr-o vizita la Stockholm, a avut vineri o intrevedere cu premierul suedez Stefan Lofven, in contextul ofertelor repetate ale Suediei de a facilita potentiale discutii intre Washington si Phenian, transmit dpa si AFP, citand un comunicat al guvernului…

- Totodata, Coreea de Nord a promis sa suspende testele nucleare si balistice pe durata dialogului intercoreean, si si-a exprimat vointa de a se denucleariza cu conditia ca securitatea sa-i fie garantata, a indicat Chung Eui-yong. Summitul va avea loc in satul Panmunjom, in Zona demilitarizata…