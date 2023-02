ONU: Superbacteriile rezistente la medicamente se înmulțesc din cauza poluării Superbacteriile rezistente la medicamente ar putea ucide 10 milioane de persoane anual, pana in 2050, avertizeaza Organizația Națiunilor Unite. Potrivit ONU, a reduce poluarea din sectoarele farmaceutice și agricol este esențial pentru a lupta contra inmulțirii superbacteriilor rezistente la medicamente. Acest tip de bacterii ar putea ucide 10 milioane de persoane anual pana in 2050, transmit ONU. ”Este din ce in ce mai evident ca mediul inconjurator joaca un rol cheie in dezvoltarea, transmiterea și propagarea rezistenței la antimicrobiene (RAM), subliniaza ONU in raportul despre Mediu. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

