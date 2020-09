Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Adunarii Generale a ONU, turcul Volkan Bozkir, a intrerupt luni seara summitul aniversar virtual de marcare a 75 de ani de la crearea Organizatiei, din cauza orei avansate, care facea imposibila difuzarea celor 55 de discursuri ramase de transmis, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Presedintele…

- Reuniunea anuala a Organizatiei pentru Cooperare si Securitate in Europa (OSCE), prezentata drept "cea mai mare" conferinta europeana privind drepturile omului, a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri organizatia, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Statele participante…

- Campionatul sud-african de fotbal, intrerupt din luna martie din cauza coronavirusului, se va relua la 11 august, cu portile inchise, si se va incheia la 5 septembrie, relateaza AFP, potrivit news.ro.Cele 54 de meciuri care mai sunt de disputat vor avea loc in provincia Gauteng, ale carei…

- Traficul rutier este oprit astazi, 20 iulie 2020, pe DJ 750C, intre localitațile Teiuș și Valea Manastirii, din cauza aluviunilor aduse de pe versanți. In urma ploilor abundente de sambata și duminica, din județul Alba, pe pe DJ 750 C, intre localitațile Teiuș și Valea Manastirii, traficul este blocat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a "batut cu pumnul in masa" la reuniunea la nivel inalt a sefilor de stat si de guvern de la Bruxelles dedicata planului de relansare economica a UE pentru a denunta reaua vointa a unora din omologii sai, transmite AFP. Tinta sa au fost asa-numitele…

- REȘIȚA – Nițu, pregatit de Adrian Marcuț, se antreneaza zilnic la stadionul de atletism de la Intim, alaturi de sportivii de la celelalte secții ale CSM Reșița. Antrenorul Adrian Marcuț spera ca in septembrie sa se reia concursul de la Giurgiu care a fost intrerupt din cauza pandemiei, unde Sebastian…

- Traficul feroviar in judetul Arad, intre statiile Batuta – Varadia este intrerupt, joi seara, din cauza lipsei de tensiune in firul de contact. Trei trenuri de calatori sunt oprite in statii.