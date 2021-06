Statele Unite, Irlanda si Marea Britanie au solicitat luni o reuniune publica de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din Tigre, unde fortele rebele au intrat in capitala regionala Mekele, conform unor informatii din surse diplomatice, transmite AFP. Aceasta reuniune ar putea avea loc vineri. Stabilirea datei si orei depinde de Franta, care asigura presedintia in exercitiu a Consiliului de Securitate in luna iulie. De la izbucnirea conflictului in luna noiembrie nu s-a reusit niciodata organizarea unei sesiuni publice privind situatia din Tigre, tari africane, China, Rusia…