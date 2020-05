Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile secrete din Rusia si cele din Venezuela sunt in contact dupa esecul operatiunii armate pentru inlaturarea lui Nicolas Maduro de la putere, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, care nu a exclus ca Moscova sa ajute Caracasul in ancheta, potrivit EFE si media ruse.…

- Atat China cat si Statele Unite au sustinut un proiect de rezolutie al Consiliului de Securitate al ONU referitor la combaterea noului coronavirus si este "socant si regretabil" ca Washingtonul s-a razgandit vineri, transmite duminica Reuters citand aprecierile unui diplomat chinez acreditat la New…

- ​Rusia a facturat Statelor Unite aproape 660.000 de dolari pentru zborul sau cu echipamente medicale de luna trecuta. „Ajutorul umanitar”, dupa cum a fost descris de Kremlin, a inclus mii de echipamente care nu sunt folosite în mod tipic de spitale, ca maști de gaze de razboi și manuși…

- Ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, a declarat ca sancțiunile impuse Rusiei din cauza razboiului din Donbas își vor pierde din importanta imediat ce vor fi puse în aplicare acordurile de pace convenite la Minsk, relateaza RBOC, potrivit Rador. Czaputowicz a menționat…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Serghei Verșinin, adjunct al ministrului rus de Externe, s-a intalnit vineri cu Deborah Bronnert, ambasadorul britanic la Londra, pentru a discuta despre inițiativa Moscovei de a organiza un summit al membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate ONU, anunța MEDIAFAX."Cei doi oficiali…

- Presedintele american Donald Trump a comunicat Moscovei ca SUA sunt pregatite pentru un summit al Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite menit sa aseze la masa negocierilor Rusia si China in vederea incheierii unui acord tripartit de control al armelor, a declarat un oficial al Casei Albe pentru…