ONU: Statele Unite vor o anchetă cu privire la dronele iraniene folosite de rusi Statele Unite au cerut vineri in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa, citat de Agerpres.

