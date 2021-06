Stiri pe aceeasi tema

- Michelle Bachelet, Inaltul Comisar pentru Drepturile Omului, a facut apel la un nou inceput in fata „celor mai mari si mai grave regrese” in domeniul drepturilor omului pe care le-a vazut vreodata.

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a facut apel luni la un nou inceput in fata ''celor mai mari si mai grave regrese'' in domeniul drepturilor omului pe care le-a vazut vreodata, intr-un discurs rostit in fata celui mai inalt organism al ONU pentru drepturile…

- Criza politica din Myanmar, transformata intr-o baie de sange de catre junta militara care a preluat puterea, se indreapta spre un conflict intern masiv, la fel ca cel din Siria, a avertizat ONU. La fel ca și in primul caz, un obstacol in calea unei rezolvari cat mai rapide a crizei este poziția…