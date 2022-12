Stiri pe aceeasi tema

- Optiunea comunicarii, in caz de urgenta, prin intermediul unei conexiuni directe la satelit, este acum disponibila pe iPhone 14 in citeva tari europene, transmite g4media.ro. Posesorii smartphone-urilor iPhone 14 din Franta, Germania, Irlanda si Marea Britanie sint primii europeni care pot incerca si…

- Liderii țarilor din Uniunea Europeana vor analiza vineri noi propuneri pentru plafonarea prețului gazelor, dupa ce o propunere facuta saptamana trecuta de catre Comisia Europeana a fost aspru criticata pe motiv ca nu ar fi putut fi implementata din cauza prețului mare, scrie Reuters . Statele UE vor…

- Postul B1 TV va difuza in premiera și in exclusivitate in Romania documentarul ”De ce platim taxe?”, vineri seara, incepand cu ora 23:00. Filmul prezinta o ampla analiza a sistemului de taxe, din cele mai vechi timpuri și pana in prezent. Telespectatorii vor putea afla cum mari evenimente din istoria…

- Un sondaj național finanțat de ambasada SUA și realizat de LARICS in perioada 29 septembrie – 10 octombrie 2022 releva prabușirea increderii romanilor in instituțiile statului, incepand cu președintele și in marile puteri occidentale, in NATO și UE, potrivit inpolitics.ro . Doar 25% dintre romani mai…

- Comisia Europeana propune ca țarile membre UE sa cumpere gaze naturale in mod colectiv, ca parte a unui nou set de masuri de urgența pentru a aborda prețurile ridicate la energie și pentru a se asigura ca aprovizionarea este sigura, relateaza The Guardian . Cu toate acestea cele 27 de state nu au ajuns…

- Tarile membre ale Uniunii Europene vor incerca sa ajunga la un acord luna viitoare in ceea ce privește noile masuri de urgenta destinate contracararii preturilor mari la gaze, au declarat oficialii consultati de Reuters, chiar daca statele membre nu au ajuns inca la un acord cu privire la forma viitoarelor…

- Statele UE doresc sa antreneze in jur de 15.000 de soldati ucraineni, potrivit unei decizii a Comitetului politic si de securitate al UE (PSC), structura ce reuneste ambasadorii tarilor membre pe langa UE si este prezidata de Serviciul European de Actiune Externa, informeaza duminica DPA și Agerpres…

- Cateva zeci de romani traiesc și muncesc in Afganistanul condus de talibani. Cei mai mulți sunt in capitala Kabul și lucreza fie pentru companii de securitate, fie pentru diverse ONG-uri sau pentru Națiunile Unite. O echipa a TVR a stat de vorba cu unul dintre aceștia.