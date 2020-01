Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite a cerut luni o ''ancheta independenta si impartiala'' in cazul uciderii in 2018 a jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi, relateaza dpa, potrivit Agerpres. ''Secretarul general continua sa sublinieze necesitatea unei anchete independente si impartiale privind aceasta…

- Directoarea academiei, Simona Noja-Nebyla, a fost eliberata din functie, insa nu concediata. Locul ei a fost luat, in regim interimar, de directorul de marketing al institutiei, a anuntat opera austriaca. Un nou director va fi numit in septembrie 2020.Marti, o comisie care investiga…

- Federatia Rusa, alaturi de o mana de state precum Angola, Burundi, Nicaragua si Siria, a atacat politica de vize a SUA si au incercat sa obtina o rezolutie a Adunarii Generale a ONU pentru a muta reuniunile ONU in Europa, la Geneva sau Viena, si a retrage New York-ului actualul statut.

- Nimeni nu știe ce se va intampla cu Corona. Pana la proba contrarie, Brașovul e in grupele Cupei EHF. Corona Brașov și Magura Cisnadie iși vor afla azi, la Viena, de la ora 12:00, adversarele din grupele Cupei EHF. Situația clubului de sub Tampa este incerta, in acest moment, dupa scandalul de dopaj,…

- „Toleranta si integrarea conflictelor, conditie a democratiei sec. XXI” a fost tema in jurul careia vineri s-au adunat elevi de la Liceul „Henri Coanda” din Craiova dar si de la alte unitati scolare. Au fost prezenti elevi de la Colegiul National „Stefan Velovan”, Scoala gimnaziala „Nicolae Romanescu”,…

- Autor: Stelian ȚURLEA In iulie 1994, in stațiunea balneara Orphea din statul New York se organizeaza un festival de teatru cu scopul acceptat de toți locuitorii de a revigora așezarea. Vor veni turiști și iubitori de teatru de peste tot, hotelurile vor fi pline, la fel și restaurantele, comercianții…

- Australia si China s-au angajat sa lucreze impreuna pentru a repara relatia bilaterala, afectata de acuzatii potrivit carora Beijingul a comis atacuri cibernetice si a incercat sa se amestece in treburile interne ale Canberrei, relateaza luni Reuters, potrivit Agerpres. Prim-ministrul australian…

- Alaturi de orase precum Viena, Paris, New York, Tokyo sau Venetia, Istanbul face parte din sectiunea urbana a ghidului cu cele 50 de destinatii pe care trebuie sa le vezi o data in viata, publicat de National Geographic Traveler.