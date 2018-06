Stiri pe aceeasi tema

- Meir Ben-Shabat urmeaza sa ajunga in Statele Unite marti si se va deplasa la Casa Alba.John Bolton si Meir Ben-Shabat vor actualiza un document de cooperare intre Statele Unite si Israel care contine masuri pentru contracararea Iranului.Cei doi oficiali vor discuta si despre modalitatile…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a inaugurat astazi podul care face legatura dintre Rusia si Crimeea, la volanul unui camion. Kievul a condamnat acest proiect. Uniunea Europeana denunta o noua incalcare a suveranitatii Ucrainei.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri ca nu stie daca omologul sau american Donald Trump ar respecta acordul in dosarul nuclear iranian incheiat in 2015 la Viena, considerat de multe tari semnatare ale textului, inclusiv Franta, drept cel mai bun mijloc de a impiedica Teheranul sa…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat, miercuri, Rusia ca Statele Unite vor ataca Siria, in ciuda avertismentelor Moscovei de pana acum. Anuntul lui Trump vine in contextul atacului chimic din Douma, care a afectat sute de civili. Rusia sustine insa ca atacul a fost o inscenare si a fost…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut miercuri membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate sa evite scaparea de sub control a situatiei din Siria, informeaza AFP. "I-am contactat pe ambasadorii celor cinci membri permanenti (Statele Unite, Rusia, China,…

- Guvernul israelian a organizat miercuri seara o sedinta pe teme de securitate si aparare, pe fondul temerilor ca un atac al Statelor Unite in Siria ar putea atrage riposte contra Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com. Iranul a amenintat ca va ataca Israelul din cauza unui bombardament…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat Rusia ca Statele Unite vor ataca Siria, din cauza unui presupus atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad. "Rusia a promis ca va dobori toate rachetele lansate spre Siria. Rusia, pregateste-te, pentru ca rachetele vor veni, frumoase, noi si…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat luni ca tara sa expulzeaza 13 diplomati rusi, in concert cu Uniunea Europeana si Statele Unite, relateaza The Associated Press. Porosenko a anuntat pe Facebook ca Ucraina actioneaza in ”spiritul solidaritatii” cu ”partenerii britanici si aliatii transatlantici”.Statele…