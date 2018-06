Stiri pe aceeasi tema

- Trupe sustinute de coalitia sub comandament saudit au lansat miercuri un asalt asupra orasului yemenit Hodeidah, principalul port al tarii, in cadrul celei mai mari batalii din razboiul ce dureaza de trei ani intre alianta unor tari arabe si rebelii houthi, sprijiniti de Iran, relateaza agentia Reuters,…

- Trupe sustinute de o coalitie condusa de Arabia Saudita au declansat miercuri un asalt asupra Hodeidah, principalul oras-port din Yemen, care este sub controlul miscarii Houthi, a precizat televiziunea Al-Arabiya, citata de Reuters. Se preconizeaza ca lupta pentru Hodeidah sa fie cea mai…

- Statele Unite incearca sa faca Siria bucati, a acuzat sambata seful diplomatiei ruse, relateaza The Associated Press. Atacuri recent coordonate de americani contra Siriei ”au agravat serios situatia”, a apreciat Serghei Lavrov intr-o reuniune cu omologii sai iranian si truc, titreaza News.ro. Declaratii…

- Liderul politic al rebelilor din Yemen, Saleh al-Sammad, a fost ucis saptamana trecuta intr-o lovitura aeriana lansata de coalitia militara condusa de Arabia Saudita, au anuntat luni insurgentii, relateaza AFP, Reuters si dpa.Intr-un comunicat publicat de agentia de presa Saba, rebelii houthi…

- In prezent, mult mai mulți oameni sunt afectați de boli cronice netransmisibile (BCN) decat de boli transmisibile. Aceasta situație nu se reflecta și in resursele alocate pentru sanatate in general, și cu atat mai puțin in situațiile de criza umanitara. Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR),…

- Moscova a comunicat miercuri ca spera ca toate partile implicate in Siria sa evite orice actiuni care ar putea destabiliza o situatie care este deja fragila si a specificat ca se opune cu fermitate unui posibil atac al SUA, scrie Reuters. Kremlinul a anuntat ca afirmatiile conform carora guvernul sirian…

- Rebelii houthi din Yemen au atacat marti un petrolier saudit care se afla in Marea Rosie, provocand pagube "minore", a informat agentia saudita SPA, citand o sursa din cadrul coalitiei conduse de Riad, scrie AFP. "Un tanc petrolier saudit a facut obiectul unui atac al militiilor houthi (...) in largul…