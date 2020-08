Stiri pe aceeasi tema

- ONU emite avertismente despre declansarea crizei umanitare din Liban, dupa explozia devastatoare de marti din Beirut. Libanul suferea deja de o criza economica importanta inainte de explozie. Analistii au conturat scenarii pe toate planurile in urma analizei impactului generat de explozie.

- Michel Aoun, președintele Libanului, a afirmat vineri, 7 august, ca explozia catastrofala din portul Beirut a fost provocata ”fie de neglijența, fie de o intervenție externa", evocand ipoteza ”unei rachete”, scrie agenția AFP, citata de Hotnews.”Este posibil ca explozia sa fi fost provocata de neglijența…

- Explozia din Beirut poate provoca mai mult decat o criza economica. Nemulțumiți de starea grea prin care trecea țara chiar și inaintea deflagrației cumplite de marți, Frontul Civic Național din Liban a trimis secretarului general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, o scrisoare in care admonesteaza…

- In portul din Beirut in care a avut loc o explozie dezastruoasa, marți, ce s-a soldat cu 78 de morți și peste 4.000 de raniți, erau depozitate 2.750 de tone de azotat de amoniu. In tragedie ar fi implicata o nava din Republica Moldova.

- Este inacceptabil ca 2750 de tone de nitrat de amoniu sa fie depozitate sase ani fara masuri de securitate, a afirmat presedintele libanez Michel Aoun, citat de contul de Twitter al presedintiei libaneze."Este inacceptabil ca 2750 de tone de nitrat de amoniu sa fie depozitate sase ani fara…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a comentat joi noul bilanț al infecțiilor de coronavirus din ultimele 24 de ore. „Ar trebui sa analizam ce s-a intamplat in ultimele doua saptamani. Am avut o variatie intre 3-5% din probe pozitive. Azi am avut 4% dintr-un numar ceva…

- Presedintele Libanului, Michel Aoun, a facut apel duminica la unitate nationala, dupa izbucnirea unor violente in unele zone din Beirut intre sustinatorii unor partide politice sectariene rivale, informeaza Reuters.Libanul mentine un echilibru sectar fragil de la razboiul civil din perioada…

