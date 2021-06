Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se declara „revoltat” dupa atacul asupra civililor din Burkina Faso. Intr-o regiune din nordul Burkina Faso au avut loc doua atacuri, in noaptea de vineri spre sambata, dintre care unul soldat cu cel putin 138 de morti, iar un altul cu 14 morti. Atacurile…

- UE a decis luni seara sa-și închida spațiul aerian pentru aeronavele din Belarus, pentru a sancționa regimul lui Alexander Lukashenko acuzat ca a redirecționat un avion de linie european pentru a aresta un disident, potrivit unui purtator de cuvânt al consiliului, citat de AFP.Cele…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, "sustine apelurile la o ancheta transparenta si independenta completa" asupra deturnarii duminica a unui avion comercial de catre Belarus si "cere tuturor actorilor relevanti sa cooperare la o astfel de investigatie", a afirmat luni purtatorul sau de cuvant,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat "consternat" de "numarul tot mai mare de victime civile" si "profund tulburat" de atacul israelian asupra unei cladiri ce gazduia mass-media internationala in Gaza, a declarat sambata un purtator de cuvant, informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- Pozitiile cipriotilor-greci si cipriotilor-turci sunt prea divergente pentru a putea incepe negocieri oficiale, a recunoscut joi secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), constatand esecul negocierilor informale care tocmai s-au incheiat la Geneva, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…