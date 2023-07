Rusia a amenintat ca va renunta la acordul privind cerealele din Marea Neagra, deoarece nu au fost indeplinite mai multe cereri de expediere a propriilor cereale si ingrasaminte in strainatate. Ultima nava care efectueaza un transport in cadrul acordului pentru Marea Neagra este incarcata in prezent in portul ucrainean Odesa inainte de termenul limita de luni. ONU si Turcia au intermediat Initiativa pentru transportul cerealelor pe Marea Neagra, la care Rusia si Ucraina au convenit in iulie 2022, pentru a contribui la atenuarea unei crize alimentare globale agravate de invazia Moscovei si blocarea…