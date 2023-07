Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a anunțat joi ca se ia in considerare in urmatoarea perioada o colaborare internaționala pentru combaterea schimbarilor climatice generate de incalzirea globala. In acest sens trebuie identificate posibilele pericole și cum se poate evita influențarea geopoliticii in cazul unor intervenții…

- Pompierii din Canada continua sa lupte cu sute de incendii care fac ravagii in toata țara. Fumul s-a raspandit in SUA, unde se inregistreaza cel mai toxic aer de zeci de ani – chiar din istorie in unele orașe -, iar ma multe evenimente in aer liber au fost anulate, relateaza The Guardian și BBC.

- Schimbarile climatice vor reduce suprafetele de teren disponibile pentru productia de cafea cu 54% pana in anul 2100, chiar si in cazul in care cresterea temperaturilor globale va fi limitata la obiectivele convenite la nivel international, conform unui nou raport, transmite luni DPA/PA Media.

- https://www.youtube.com/watch?v=mBpXvpVZpqU&t=19s In anul 2009 Organizația Națiunilor Unite a declarat ziua de 22 aprilie Ziua Planetei Pamant, o sarbatoare care atrage atenția asupra efectelor poluarii și degradarii mediului inconjurator, pentru conservarea naturii și pentru un viitor mai bun pentru…

- Inițiativa aparține Grupului Milvus, care pe data de 1 mai lanseaza, la Gradina Zoologica din Tg Mureș, o campanie de conștientizare prin care publicul e atenționat ca natura are nevoie de spațiu pentru a-și indeplini funcțiile. Reprezentanta Milvus, Papp Judith, a explicat pentru Radio Tg.Mureș ca…

- TikTok incepe sa stearga filmarile care contin dezinformari pe tema schimbarilor climatice, dupa modificarea recenta a regulamentului de utilizare, prin adaugarea unor clauze legate strict de acest subiect, relateaza News.ro. Luna trecuta, TikTok a adus modificari regulamentului de utilizare a platformei…

- Presedintele Joe Biden si omologul sau columbian Gustavo Petro, seful statului latinoamerican ferm pozitionat la stanga, au insistat joi la Washington asupra pozitiei comune in special in privinta combaterii schimbarilor climatice, fara a aborda public anumite puncte mai controversate din relatia bilaterala,…