ONU: „Schimbarea climatică se manifestă. Este terifiantă. Şi este doar începutul” Antonio Guterres, secretarul general al ONU, atrage atenția asupra schimbarilor climatice, subliniind ca este momentul dezastrului. In ciuda situației ingrijoratoare, Guterres a menționat ca „este inca posibil sa limitam cresterea temperaturii globale la 1,5 grade Celsius si sa evitam cele mai grave efecte ale schimbarilor climatice. Dar numai prin actiuni climatice dramatice si imediate”. Comentariile lui Guterres au venit in contextul in care oamenii de știința au confirmat ca ultimele trei saptamani au fost raportate cele mai ridicate temperaturi de la inceputul inregistrarilor. In plus, iulie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

