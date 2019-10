Sefii diplomatiilor celor trei puteri regionale implicate in razboiul din Siria, - Rusia, Turcia si Iranul -, au exprimat marti sustinere pentru negocierile dintre partile implicate in conflictul sirian ce vor incepe miercuri la Geneva, transmite dpa. "Cerem partilor sa ajunga la un acord", a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov in cadrul conferintei de presa desfasurate la sediul ONU din Elvetia. La discutiile facilitate de ONU cu privire la o noua constitutie siriana vor participa 150 de reprezentanti din Siria: cate 50 de delegati din partea guvernului, ai opozitiei si ai societatii…