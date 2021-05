Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a denuntat vineri abordarile americane si europene in privinta multilateralismului, despre care a afirmat ca risca sa creeze noi fracturi, in timp ce Statele Unite au facut apel la combaterea celor care submineaza ordinea internationala prin incalcarea regulilor sale, transmite AFP.



Dezvoltarea multilateralismului este o "activitate ce trebuie realizata pe o baza colegiala", a declarat ministrul rus in timpul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate la nivel ministerial, gazduita de omologul chinez Wang Yi.



"In ultima perioada…