ONU: Rusia şi China pun sub semnul întrebării ideea unui loc permament pentru Germania O videoconferinta a ONU privind Siria a condus miercuri la un schimb dur de replici intre Germania, Rusia si China, ultimele doua tari mergand pana la a pune sub semnul intrebarii ideea de a atribui Berlinului un loc permanent in aceasta instanta, noteaza AFP. "Este foarte cinic sa deplangi ca bunurile umanitare nu pot intra in tara" dupa inchiderea impusa in iulie de Rusia si China punctelor de intrare in Siria, a afirmat ambasadorul german, Christoph Heusgen. "In loc sa se planga de fiecare data de sanctiuni, Rusia si China ar trebui sa revina asupra deciziei lor si sa autorizeze deschiderea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

