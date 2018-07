Stiri pe aceeasi tema

- Coats a afirmat ca Rusia, China, Iranul si Coreea de Nord lanseaza zilnic atacuri cibernetice asupra retelelor de computere ale autoritatilor federale, statale si locale din Statele Unite, ale corporatiilor si institutiilor de invatamant americane. El a exprimat gravitatea situatiei spunand…

- Seful comunitatii de informatii americane, Dan Coats, a avertizat vineri ca amenintarea unui atac cibernetic devastator impotriva infrastructurii vitale a SUA este tot mai serioasa, transmite Reuters.Coats a afirmat ca Rusia, China, Iranul si Coreea de Nord lanseaza zilnic atacuri cibernetice…

- Seful comunitatii de informatii americane, Dan Coats, a avertizat vineri ca amenintarea unui atac cibernetic devastator impotriva infrastructurii vitale a SUA este tot mai serioasa, transmite Reuters. Coats a afirmat ca Rusia, China, Iranul si Coreea de Nord lanseaza zilnic atacuri cibernetice…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat joi sanctiuni impotriva a sase traficanti de migranti din Libia; decizia este o premiera la Organizatia Natiunilor Unite, remarca AFP. Sanctiunile constau in blocarea conturilor bancare si interdictii de deplasare impotriva a patru libieni - printre care comandantul…

- Statele Unite s-au opus, la ONU, unui proiect de rezolutie prezentat de Kuwait in Consiliul de Securitate care cerea o protectie a palestinienilor in Fasia Gaza si Cisiordania ocupata, relateaza AFP, citata de news.ro. Zece tari, inclusiv China, Franta si Rusia, au votat vineri in favoarea acestui text,…

- Statele Unite si-au exercitat vineri dreptul de veto in Consiliul de Securitate al ONU, la votul asupra unei rezolutii propuse de Kuweit, prin care se cerea protectie pentru palestinienii din Gaza si Cisiordania, informeaza AFP si Reuters. Dintre cei cinci membri permanenti au Consiliului,…

- CHIȘINAU, 18 mai — Sputnik. Comisia Europeana a adoptat vineri primul pachet de masuri pentru a proteja companiile europene din Iran împotriva sancțiunilor SUA, anulându-le legal pe teritoriul UE, se spune în declarația Comisiei. Astfel, Comisia Europeana a activat…

- Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, a declarat luni ca s-a inteles cu omologul sau chinez ca Moscova si Beijingul sa incerce sa blocheze orice incercare a SUA de a sabota acordul nuclear cu Iranul, conform agentiei de stat TASS, scrie Reuters. „Suntem impotriva reviziuirii acestor acorduri, consideram…