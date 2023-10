Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a ucis in medie sase civili pe zi in Ucraina in ultimele sase luni, conform unui raport al Oficiului Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, a prezentat miercuri la Kiev, care consemneaza un bilant de 10.000 de civili ucisi de la inceperea ofensivei ruse pe scara larga in Ucraina in februarie…

- Uniunea Europeana ar putea deveni la fel de dependenta de China pentru bateriile cu litiu-ion si pile de combustibil, pana in 2030, precum a fost de Rusia pentru energie inainte de razboiul din Ucraina, daca nu va masuri puternice, arata un document pregatit pentru liderii UE, transmite Reuters.Documentul,…

- Un prim raport al expertei Mariana Katzarova, imputernicita de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului sa supravegheze condițiile din Rusia, arata ca situația legata de drepturile omului „s-a degradat semnificativ” in aceasta țara, dupa invadarea Ucrainei, din februarie 2022, potrivit AFP.

- Situatia privind drepturile omului "s-a degradat semnificativ" in Rusia dupa declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, in februarie 2022, subliniaza luni primul raport elaborat de experta mandatata de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, Mariana Katzarova, informeaza AFP.

- Aproximativ 10.749 de civili au fost uciși și alți 15.599 au fost raniți in Ucraina de cand Rusia a invadat țara in februarie anul trecut, potrivit autoritaților ucrainene, transmite CNN.