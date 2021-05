ONU: Reuniune a Consiliului de Securitate miercuri privind cazul jurnalistului arestat în Belarus după interceptarea unui avion Consiliul de Securitate al ONU va avea miercuri o reuniune informala de urgenta cu usile inchise privind Belarusul, stat acuzat ca a deturnat duminica un avion de pasageri pentru a aresta un opozant aflat la bordul acestuia, transmite marti AFP. Potrivit unor diplomati, reuniunea Consiliului de Securitate a fost ceruta de Franta (membru permanent al Consiliului), Irlanda si Estonia (membre nepermanente). Totusi, diplomatii intervievati de AFP considera putin probabil ca la aceasta reuniune sa poata fi emisa o declaratie comuna, intrucat este de asteptat ca Rusia sa se opuna. Un ziarist si blogger… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

