- GeoConfirmed, un grup de voluntari care cartografiaza razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, a publicat inregistrari video in care se vad drone maritime, care ataca nave ale Flotei rusești din Marea Neagra in Sevastopol, din peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014. Unul dintre videoclipurile…

- Autoritațile ruse au anunțat sambata ca isi suspenda participarea la acordul intermediat de ONU ce asigura continuarea exporturilor de produse agricole din porturile ucrainene, dupa atacul cu drone asupra navelor rusești din Crimeea, transmite Reuters. Rusia a acuzat sambata dimineața ca forțele ucrainene…

- Secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Alexei Pavlov, susține ca „Biserica lui Satan”, care se raspandește pe teritoriul Ucrainei, este una dintre religiile oficial recunoscute in Statele Unite. El spune ca „desatanizarea” Ucrainei, unde activeaza sute de secte, devine astfel o prioritate,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca toate indiciile arata ca Iranul furnizeaza drone pe care Rusia le foloseste in atacurile sale asupra Ucrainei si a avertizat ca aceasta reprezinta o ''incalcare clara'' a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU,

- Din aceasta luna, mai multe parcari din Moscova sunt transformate in adaposturi anti-bomba la Moscova, relateaza site-ul rusesc independent IStories . La Soci și Volgograd s-a dispus verificarea tuturor buncarelor. Locuitorii au fost rugați sa elibereze parcarile de mașini și de bunuri personale pana…

- Moscova si-a exprimat la ONU preocuparile cu privire la acordul asupra exportului de cereale pe Marea Neagra si este pregatita sa renunte la reinnoirea acestui acord luna viitoare daca cererile sale nu vor fi satisfacute, a declarat joi pentru Reuters, la Geneva, ambasadorul Rusiei pe langa Natiunile…

- Cu aceasta, ministrul roman a reiterat condamnarea razboiului de agresiune, neprovocat si nejustificat, declansat de Rusia impotriva Ucrainei, subliniind caracterul complet inacceptabil al recentei escaladari din partea Rusiei prin decizia de a sustine organizarea de asa-zise "referendumuri" pentru…

