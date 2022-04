ONU recunoaște oficial crimele de război din Ucraina Organizația Națiunilor Unite (ONU) a acuzat, vineri, armata rusa de actiuni ce „pot intra sub incidenta crimelor de razboi” dupa invazia declansata pe 24 februarie in Ucraina si a constatat ca dreptul umanitar „a fost aruncat peste bord’” transmite AFP, citata de Agerpres. „In ultimele opt saptamani, dreptul umanitar international nu doar a fost ignorat, […] The post ONU recunoaște oficial crimele de razboi din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

