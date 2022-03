ONU recunoaște haosul din Ucraina: numărul adevărat al morților nu poate fi cunoscut încă Un total de 474 de civili ucrainieni au fost uciși din 22 februarie, dupa invazia trupelor rusești in țara, a anunțat biroul ONU pentru drepturile omului, citat de Sky News. Instituția a adaugat ca 861 de persoane au fost ranite. Trebuie remarcat faptul ca este posibil ca acest numar sa fie subestimat, deoarece multe rapoarte sunt inca in așteptarea verificarilor, a precizat biroul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

