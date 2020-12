ONU: Recomandăm statelor declararea „stării de urgență climatice” Daca tot ne-am obișnuit cu „starea de urgența” pe care au declarat-o multe state pentru a stopa pandemia de coronavirus, ONU recomanda sa declaram „stare de urgența climetica” pentru a putea combate incalzirea globala. Mai exact, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat ca liderii politici ar trebui sa declare „stare de urgenta climatica” in tarile lor, pentru a evita ca incalzirea globala sa ajunga la un nivel catastrofal, in discursul din deschiderea unui summit dedicat climei, scrie Reuters. Peste 70 de lideri politici din intreaga lume urmeaza sa se adreseze in cadrul acestui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

