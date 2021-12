Stiri pe aceeasi tema

- 5.088 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (762.521 ), conform news.ro. Brazilia este pe locul doi, cu 610.491de decese, urmata…

- Grupul german BioNTech SE a estimat ca vaccinul Covid-19 pe care îl dezvolta cu partenerul american Pfizer va genera probabil anul acesta venituri de pâna la 17 miliarde de euro (19,6 miliarde de dolari), pe fondul majorarii cererii pentru doze booster si al utilizarii vaccinului la…

- Directorii Moderna au spus ca dificultatile de productie constau acum in imbutelierea dozelor, operatiune cunoscuta si sub denumirea de umplere si finisare, si dezvoltarea infrastructurii pentru a le livra la nivel international, mai degraba decat productia de materie prima. ”Credem cu adevarat ca putem…

- Banii atrasi de la inceputul acestui an in acest sector au depasit deja suma acumulata in 2020, potrivit unui raport realizat de firma de analiza Dealroom si agentia de promovare London & Partners. In acelasi timp, investiiile in tehnologia de combatere a schimbarilor climatice au crescut de patru ori…

- Un focar de Covid-19 a fost depistat la Spitalul de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” din Iași, unde 27 de persoane au fost confirmate cu noul coronavirus. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Iași, focarul de Covid-19 a fost depistat in secția de Hemato-Oncologie a Spitalului de Urgența…

- El era prezent anual in acest clasament incepand din 1996, cu averea sa in domeniul imobiliar. Trump a pierdut aproape 600 de milioane de dolari de la inceputul pandemiei covid-19. Averea sa – estimata la 2,5 miliarde de dolari – nu-i mai permite accesul in clasamentul Forbes 400, din care fac parte…

- Tulpina Delta a inceput sa faca ravagii in mai multe zone din Romania! Știm cu toții faptul ca numarul cazurilor infectate cu Covid-19 crește semnificativ de la o zi la alta, astfel autoritațile se vad nevoite sa introduca restricții noi de la o zi la alta. In urma cu scurt timp, au adoptate o serie…

- Organizația Nașiunilor Unite (ONU) organizeaza o intrunire la Geneva pentru a strange ajutoare umanitare pentru refugiații din Afganistan. Organizația planuiește sa adune peste 600 de milioane de dolari pentru sprijinul afganilor, ramași in țara. Astfel, statele fac toate eforturile pentru a evita o…