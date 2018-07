ONU rămâne fără bani. Situația e mai GRAVĂ decât se credea Aceasta lipsa este provocata in principal de faptul ca state membre nu platesc la timp ceea ce datoreaza, potrivit sefului organiatiei, care le-a cerut acestor tari sa-si accelereze plata controbutiilor la bugetul ONU. „Problemele noastre de trezorerie nu au fost niciodata atat de precoce, iar tendinta generala este ingrijoratoare: ramanem fara bani pe termen scurt si ramanem pe rosu pe termen lung”, a scris joi Antonio Guterres in acest mesaj, difuzat pe site-ul intern al ONU. ONU are doua bugete, si anume unul de functionare - adoptat in decembrie, in valoare de 5,4 miliarde de dolari, pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, avertizeaza ca Organizatia se confrunta cu o lipsa de lichiditati si si-a indemnat functionarii, intr-un mesaj, sa pregateasca masuri in vederea unor reduceri de cheltuieli. Aceasta lipsa este provocata in principal de faptul ca state membre nu…

- Aceasta lipsa este provocata in principal de faptul ca state membre nu platesc la timp ceea ce datoreaza, potrivit sefului organiatiei, care le-a cerut acestor tari sa-si accelereze plata controbutiilor la bugetul ONU. Organizatia internationala are doua bugete - unul de functionare, adoptat…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres avertizeaza ca Organizatia se confrunta cu o lipsa de lichiditati si si-a indemnat functionarii, intr-un mesaj, sa pregateasca masuri in vederea unor reduceri de cheltuieli, relateaza AFP conform News.ro . Aceasta lipsa este provocata in principal de faptul…

- Aceasta lipsa este provocata in special de faptul ca unele state membre nu achita la timp sumele datorate, potrivit secretarul general al ONU, care le-a cerut acestor tari sa grabeasca plata contributiei lor la bugetul Natiunilor Unite. "Problemele noastre de trezorerie nu au aparut niciodata…

- In primele patru luni ale acestui an, deficitul comercial al Statelor Unite cu China a ajuns la aproximativ 119 miliarde de dolari, mai mult decat intreg deficitul inregistrat cu China in 2002, arata datele Biroului de Statistica american. In luna ianuarie, deficitul comercial a fost de…

- ”Toate statele membre ale Uniunii Europene inca sustin acordul nuclear, in pofida faptului ca Statele Unite au decis sa se retraga. Vom continua dialogul cu SUA”, a declarat Merkel.Declaratiile cancelarului german au fost facute in contextul in care Donald Trump, presedintele SUA, a anuntat…

- Javad Zarif a fost citat aflandu-se la o intrunire cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov in Moscova, in cadrul caruia au discutat despre masurile pe care Rusia si Iranul le vor lua pentru a salva inetegerea nucleara, dupa ce Washingtonul a anuntat ca se retrage din acord.Presedintele…

- Economia statului american California a devansat-o pe cea a Marii Britanii devenind a cincea marea economie a lumii, fiind depasita in termeni de Produs Inter Brut doar de SUA, China, Japonia si Germania, arata datele statistice publicate vineri, informeaza AP. Potrivit acestor date, Produsul…