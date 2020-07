Stiri pe aceeasi tema

- Iordaniei a inceput sa puna, sambata, brațari electronice calatorilor care au ajuns recent in regat pentru a se asigura ca respecta carantina la domiciliu impotriva raspandirii coronavirusului, a spus un oficial, conform Alarabiya. Persoanele care sosesc in Iordania trebuie sa se izoleze timp de 14…

- In dupa-amiaza zilei de duminica (14 iunie) și in prima parte a nopții de duminica spre luni (14/15 iunie), in Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, Moldova și local in Muntenia, Dobrogea și Oltenia vor fi perioade cu averse torențiale și se vor acumula cantitați de apa de peste 40 l/mp și pe arii…

- Pe internet au aparut imagini din cabinetul in care ex-liderul democraților, Vlad Plahotniuc, unde au fost vazute „vestitele” umbre cu care este pazit acesta. Imaginile au fost postate in aceasta dimineața pe canalul de Telegram al lui Dumitru Ciorici, transmite Știri.md. Deși cabinetul este amenajat…

- Presiunea exercitata de grupul PRO Moldova si de partidul Sor din Parlament a coincis cu perioada in care Procuratura Generala a abordat tranșant problema furtului miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Acest fapt, sustine sociologul si analistul politic Ian Lisnevschi, consolideaza teoria potrivit…

- Holdingul rusesc "Gazprom-media" a respins informatia ca ar cumpara holdingul moldovenesc "General Media Group", controlat de Vladimir Plahotniuc, care a fugit din Moldova si se afla acum in SUA. Surse din cadrul holdingului rusesc au comunicat portalului NewsMaker ca "Gazprom-media" "respinge aceasta…

- Președintele Delegației Parlamentului European in cadrul Comitetului de Asociere Parlamentara UE-Moldova, Siegfried Mureșan, și președintele Delegației Parlamentului European la Adunarea Parlamentara Euronest, Andrius Kubilius, au formulat o declarație comuna in care condamna mesajele denigratoare ale…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca exist[ „un risc foarte mare” de apariție a unui nou focar de coronavirus, dupa cel de la Suceava. Focarul s-a putea localiza tot in Moldova, despectiv la Botosaniul, dupa numarul mare de imbolnaviri in randul cadrelor medicale din Spitalul Judetean…

- 27 aprilie a avut loc o noua ședința a Comisiei Situații Excepționale a R. Moldova. In cadrul ședinței a fost autorizata cursa de transport rutier de pasageri Korczowa – Krakovets (Polonia) - Chișinau, transmite Știri.md. In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul starii de urgența,…