ONU: Proiect de rezoluţie amendat pentru retragerea mercenarilor din Libia Marea Britanie a transmis vineri partenerilor sai din Consiliul de Securitate al ONU un proiect de rezolutie amendat privind Libia reclamand retragerea mercenarilor din aceasta tara, potrivit acestui document confidential obtinut de AFP.



Proiectul "exprima preocuparea (Consiliului) in fata implicarii tot mai mari a mercenarilor in Libia". El reaminteste angajamentele internationale luate pe 19 ianuarie la Berlin pentru respectarea embargoului asupra armelor impus Libiei din 2011, "inclusiv incetarea oricarui sprijin din partea mercenarilor inarmati si retragerea lor".



