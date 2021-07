Stiri pe aceeasi tema

- Rusia "se opune categoric" numirii unui fost ministru german in postul de Inalt reprezentant international pentru Bosnia pentru ca biroul acestuia nu mai este necesar, a declarat marti in Consiliul de Securitate ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, citat de AFP. Aceasta desemnare a fost decisa…

- Statele Unite, Irlanda si Marea Britanie au solicitat luni o reuniune publica de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din Tigre, unde fortele rebele au intrat in capitala regionala Mekele, conform unor informatii din surse diplomatice, transmite AFP. Aceasta reuniune ar putea…

- Fostul premier rus Dmitri Medvedev și-a exprimat sprijinul fața de vaccinarea anti-Covid obligatorie a populației in contextul in care campania de vaccinare impotriva coronavirusului avanseaza lent in Rusia, relateaza Moscow Times . Medvedev, care a fost retrogradat in poziția de director adjunct al…

- CHIȘINAU, 18 mai - Sputnik. Rusia este sigura de necesitatea de a face tot posibilul pentru a nu admite repetarea celui de-Al Doilea Razboi Mondial și a da uitarii lecțiile lui, a dezvolta impreuna o agenda unificatoare pentru formarea unei lumi multipolare mai echitabile și mai democratice. Despre…

- Consiliul de Securitate al ONU va organiza miercuri o noua reuniune de urgenta, a doua in ultimele trei zile, dedicata violentelor dintre Israel si palestinieni, arata surse diplomatice citate de AFP, potrivit Agerpres. Noua sesiune cu usile inchise a fost solicitata de Tunisia, Norvegia si China. Noua…

- Rusia va continua ”sa scoata din minți” țarile occidentale dezvaluind, la ONU, adevarul despre evenimentele din Ucraina, a declarat prim adjunctul reprezentantului permanent al Rusiei la Organizația Națiunilor Unite, Dmitri Polianski, dupa intalnirea informala a Consiliului de Securitate al ONU dedicata…

- In ultimii ani, relațiile dintre Rusia și Statele Unite au trecut, practic, de la rivalitate la confruntare, a apreciat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, intr-un articol scris pentru agenția RIA Novosti și preluat de presa rusa. El crede ca relațiile dintre…

- Adjunctul șefului Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat ca implicarea intr-un razboi nu este in interesul Rusiei, dispusa sa colaboreze ”chiar și cu cei care inca sufera de dureri fantoma dupa destramarea URSS”, relateaza TASS. ”Rusia este un stat iubitor de pace.…