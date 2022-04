Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile mondiale ale alimentelor au urcat cu aproape 13% in martie, atingand un nou record, in condițiile in care razboiul din Ucraina a provocat turbulențe pe piețele cerealelor de baza și ale uleiurilor comestibile, a anunțat vineri agenția alimentara a ONU. Agenția ONU pentru alimentație a declarat…

- Fortele navale ruse continua blocada coastei ucrainene a Marii Negre si a Marii Azov, impiedicand autoritatile de la Kiev sa se reaprovizioneze pe mare, au anuntat duminica serviciile de informatii britanice, informeaza Reuters. Rusia are in continuare capacitatea de a incerca o debarcare, dar o astfel…

- Preturile materiilor prime care constituie piata ingrasamintelor — amoniac, azot, nitrati, fosfati, potasiu si sulfati — au crescut cu 30% de la inceputul anului si le depasesc acum pe cele observate in timpul crizei alimentare si energetice din 2008, potrivit firmei britanice de consultanta CRU. Rusia…

- ''Dupa debutul operatiunii militare ruse (24 februarie), fortele navale ucrainene au instalat bariere de mine in largul porturilor Odesa, Otceakov, Cernomorsk si Iujnii'', a declarat serviciul de securitate rus (FSB) intr-un comunicat, afirmand ca este vorba despre mine ''perimate'', fabricate in prima…

- Strategii și oficiali militari americani și europeni au privit cu interes eșecurile armatei ruse din Ucraina și declara ca nu se mai simt intimidați de puterea acesteia, scrie New York Times. Insa, avertizeaza ei, simpla dimensiune uriașa a forțelor ruse ar putea fi in cele din urma suficienta pentru…

- Romania are nevoie de o prezența permanenta a militarilor americani, avand in vedere ca este „o țara cu o istorie indelungata si traumatizanta in ceea ce priveste agresiunea rusa”, a declarat, ambasadorul roman in SUA Andrei Muraru, potrivit Washington Post. „Ceea ce avem nevoie este o prezenta permanenta…

- ”Am sugerat posibile cai pentru un dialog pe mai departe” Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. RADOR: Interviul ministrului de externe român, Bogdan Aurescu, la BBC World News RADOR - România este stat membru NATO din anul 2004 și, dintre toate statele UE și NATO,…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie vizibila și vocala cu privire la situația de securitate din Europa și acumularile de trupe rusești in apropierea Ucrainei și in regiunea Marii Negre, a declarat luni ministrul de externe Bogdan Aurescu, pledand din nou pentru “aceelerarea pregatirii sancțiunilor” europene…