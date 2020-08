Indonezia, care asigura presedintia Consiliului de Securitate a ONU, a declarat marti ca nu este in masura sa intreprinda actiuni suplimentare cu privire la o solicitare a Statelor Unite de a reimpune sanctiuni globale impotriva regimului de la Teheran deoarece nu exista un consens in randul celor 15 membri, informeaza Reuters.



Vineri, 13 membri ai Consiliului de Securitate si-au exprimat opozitia fata de demersul american. Ei au argumentat ca actiunea Washingtonului este nula avand in vedere ca vor sa utilizeze un proces convenit in cadrul acordului nuclear semnat in 2015 cu Iranul,…